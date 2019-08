Grüttner mit Dreierpack: Regensburg schießt Wiesbaden ab

Der SSV Jahn Regensburg hat sein Tief in der 2. Fußball-Bundesliga überwunden und rechtzeitig vor der Länderspielpause einen wichtigen Sieg geholt. Angeführt von Kapitän Marco Grüttner schoss die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic am Samstag den erschreckend schwachen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden mit 5:0 (2:0) förmlich ab. Die Hessen warten nach der vierten Niederlage im fünften Zweitligaspiel weiter auf ihren ersten Sieg. Die Oberpfälzer hingegen feierten nach drei Pflichtspielniederlagen am Stück das dringend benötigte Erfolgserlebnis.

Mit einem Dreierpack Grüttner (35., 60. und 76. Minute), Moritz Kuhn mit einem Eigentor (42.) sowie Jann George (85.) erzielten vor 3857 Zuschauern in der Brita Arena die Tore.

Die Hausherren begannen engagiert, erspielten sich im Mittelfeld auch ein leichtes Übergewicht, kreierten aber keine Chancen. Anders die Gäste, die gleich beim ersten gefährlichen Vorstoß über die linke Seite trafen. Das schockte Wehen, das noch vor der Pause das zweite Gegentor kassierte. Bei Sebastian Scholzes Schuss hielt Kuhn sein Bein rein und fälschte unhaltbar ab.

Nach der Pause agierte Wehen energischer und hatte durch Daniel Kofi Kyereh die Möglichkeit zum Anschluss, der aber nur den Pfosten (48.) traf. Grüttner besiegelte den K.o. für die Hausherren. George setzte schließlich den Schlusspunkt für rundum zufriedene Regensburger.

