Grüner Pfeil für Radfahrer: Versuch in Bamberg und München

Als Radfahrer zügiger im Verkehr vorankommen - das könnte nach Ansicht der Bundesanstalt für Straßenwesen ein grüner Abbiegepfeil ermöglichen, wie es ihn schon für Autofahrer gibt. An einem entsprechenden Versuch nehmen mit München und Bamberg zwei bayerische Städte teil. Dort wird der grüne Pfeil nur für Radler ein Jahr lang getestet. Während die Autos warten müssen, dürfen Radfahrer trotz roter Ampel entweder auf der Straße oder auf dem Radweg nach kurzem Anhalten rechts abbiegen.

In Bamberg wurden am Dienstag fünf Schilder angebracht, in München soll es nach Angaben eines Stadtsprechers am 12. Februar losgehen. Dort sind 15 Schilder an Verkehrsknotenpunkten geplant.

Neben den beiden bayerischen Städten nehmen auch Darmstadt, Düsseldorf, Köln, Leipzig, Münster, Reutlingen und Stuttgart an dem Pilotversuch teil. Je nach Ergebnis könnte der grüne Pfeil nur für Radfahrer ab 2020 bundesweit eingeführt werden.

