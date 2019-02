Grüne wollen 20 Prozent bei EU-Wahl

Selten hat man einen Parteitag erlebt, auf dem die Delegierten so gut drauf waren wie am Wochenende beim Landesparteitag der bayerischen Grünen in Bad Windsheim: Dem Vorsitzenden der grünen Bundestagsfraktion Toni Hofreiter sang der gesamte Parteitag zum 49. Geburtstag ein Ständchen. Nach dem Rekordergebnis bei den Landtagswahlen 2018 starten sie mit alten Themen in den Europawahlkampf 2019: für Europa, gegen den Klimawandel.

Die bayerischen Grünen zeigten sich in Bad Windsheim einiger als die CSU, die sich viel auf ihre legendäre Geschlossenheit einbildet. Sie haben auch allen Grund zum Jubel, denn bei der Landtagswahl vom Oktober vergangenen Jahres wurden sie nach der CSU mit 17,6 Prozent stärkste politische Kraft im Lande. Die Zahl ihrer Landtagsabgeordneten konnten sie auf 38 mehr als verdoppeln und jüngere Umfragen deuten daraufhin, dass sich der Aufschwung zur Europawahl im Mai fortsetzen könnte, vielleicht sogar bis über die 20-Prozent-Marke. „Die Grünen sind die treibende Kraft in Bayern“, freute sich die Co-Landesvorsitzende Hagl. Und sie müssten sich „keine Sorgen machen, dass uns die Themen jemand aus der Hand nimmt“.

Klimaneutrales Bayern bis 2050

Sie amtiert noch bis Oktober, will dann ihr Amt zur Verfügung stellen, um in Landshut als Oberbürgermeisterin zu kandidieren. Der zweite Landeschef Eike Hallitzky setzet sich am Sonntag klar gegen den Gegenkandidaten Beppo Brem aus München durchsetzen konnte. Für Hallitzky votierten 194 von 313 Delegierten, Brem erhielt 110 Stimmen.

Doch trotz guter Ergebnisse, ausruhen geht nicht, mahnte Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth: „Jetzt müssen wir liefern“. Was das Papier angeht, folgten die 300 Delegierten in Bad Windsheim diesem Ratschlag: In den zwei wichtigsten Leitanträgen zeigten sich die bayerischen Grünen als glühende Europäer und forderten „radikales Umsteuern“ im Kampf gegen den Klimawandel. Die Menge der Treibhausgasemissionen soll bis 2030 auf unter drei Tonnen pro Kopf und Jahr reduziert werden. Im Jahr 2050 soll der ganze Freistaat „klimaneutral“ sein.

Roth sah auf die Grünen gar die „historische Aufgabe“ zukommen, Nationalismus und Populismus europaweit die Stirn zu bieten. Die bayerische Landtagswahl mit dem Einzug der AfD in das Landesparlament habe gezeigt, dass „der Rechtsruck bis vor die Haustür“ vorgedrungen sei, warnte die Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen für die Europawahl Henrike Hahn. Bei der Verteidigung eines friedlichen und sozialen Europas könne man sich „auf die CSU nicht verlassen“. Die von der Regierungspartei gegründete bayerische Grenzpolizei und die wieder stattfinden Grenzkontrollen seien „antieuropäisch“.

Hoffnung statt Hass und Angst

In einer Welt der Trumps und Putins, so die Spitzenkandidatin der europäischen Grünen für die Europawahl Ska Keller, brauche man mehr denn je eine starke Europäische Union. Die EU sei „nicht perfekt, aber ein guter Anfang“. Bei der anstehenden Europawahl setzten europaweit politische Kräfte auf „Hass und Angst“. Umso notwendiger sei eine politische Kraft wie die Grünen, die „auf Hoffnung setzt“.

Grund dazu sah Bundestagsfraktionschef Hofreiter. Niemand hätte vor einem halben Jahr gedacht, dass es gelingen werde, den Hambacher Forst zu retten. Dass es jetzt gelang, zeige, „was man auch mit guter Oppositionsarbeit erreichen kann und wie machtvoll die Zivilgesellschaft ist“. Massive Kritik an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verband Hofreiter mit der Mahnung an die deutsche Automobilindustrie, nicht am Verbrennungsmotor festzuhalten. Noch nie sei es gelungen, Arbeitsplätze „durch festhalten an alten Technologien“ zu retten. Hofreiter: „Ich hätte nie geglaubt, dass wir uns auch mal um die Rettung der Automobilindustrie kümmern müssen“.

Neben dem Einläuten des Europawahlkampfs rührte der Parteitag die Werbetrommel für das noch bis zum 13. Februar laufende Volksbegehren Artenschutz unter dem Motto „Rettet die Bienen“. Neben dem Klimawandel sei das Artensterben weltweit die große Umweltkatastrophe, sagte Hofreiter. Wie der Klimawandel habe das Artensterben das Potential, die Lebensgrundlage der Menschen zu zerstören.

Als nächstes Projekt wollen die bayerischen Grünen die Teilhabe der Frauen in der Politik gesetzlich normieren. In der kommende Woche werde sie ein „Hälfte-der-Macht-Gesetz“ in den Landtag einbringen, kündigte die Vorsitzende der Landtagsfraktion Katharina Schulze an. Von den 205 bayerischen Landtagsabgeordneten sind derzeit 55 Frauen, von den 71 Landräten fünf und von den 54 Oberbürgermeistern drei.