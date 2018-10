Grüne: Werden „massiv Druck machen“

Nach der Landtagswahl in Bayern haben die Grünen angekündigt, im Freistaat und im Bund künftig auch von der Oppositionsbank aus verstärkt Druck auf die regierenden Parteien machen zu wollen. „Das ist jetzt der Maßstab auch für die nächsten Tage - Druck zu erzeugen, dass endlich wieder über Politik geredet wird“, sagte Parteichefin Annalena Baerbock am Montag in Berlin. „Das ist unser großes Ziel als Grüne, in der Opposition hier im Bundestag und in Bayern in der Rolle, in der wir gestalten können.“ Die Partei werde „massiv Druck machen“.

Co-Parteichef Robert Habeck sagte, die Grünen hätten den Auftrag, eine veränderte Politik durchzusetzen. „Sollte es noch eine Chance geben, darüber zu reden, das auch in der Regierung zu tun, werden wir das ernsthaft ausloten und probieren“, sagte er mit Blick auf eine mögliche Regierungsbeteiligung in Bayern. Die Grünen hatten bei der Landtagswahl mit 17,5 Prozent stark abgeschnitten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) machte jedoch deutlich, dass er eine Koalition mit den Freien Wählern bevorzuge.

Mit Blick auf die guten Umfrageergebnisse für die Grünen auf Bundesebene sagte Habeck: „Wir wissen, dass wir viel Hoffnung geweckt haben, und dass wir damit verantwortungsvoll umgehen müssen.“ Die SPD als führende linke Kraft abzulösen sei „keine Aufgabe, die wir uns suchen“, den Zuspruch lehnten die Grünen aber auch nicht ab. „Wir haben die Aufgabe, ins Zentrum der Demokratie zu rücken, und nicht mehr nur Projektpartei zu sein, wie das vielleicht vor 15 Jahren noch der Fall war. Das ist ohne Frage eine neue Rolle für uns, aber eine, die wir suchen und die wir haben wollen.“

Den Volksparteien fehle es an Bindungskraft, sagte Habeck. „Die Erde bebt und man bewegt sich überhaupt nicht, weil man Angst hat, in den sich auftuenden Abgrund zu fallen. Aber die Alternative wäre laufen und springen, dazu sind die Parteien offensichtlich nicht in der Lage.“