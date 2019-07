Grüne sehen ökologischen Wettbewerb mit Söder

Die Grünen im bayerischen Landtag wollen sich in Zukunft auch als „parlamentarischer Arm der bayerischen Umweltschutzbewegung“ betätigen. Derzeit überlege man, wie man das Bündnis, das das extrem erfolgreiche Volksbegehren „Rettet die Bienen“ auf die Beine gestellt hat, zusammenhalten könne, sagte Fraktionsvorsitzender Ludwig Hartmann am Montag in München.

Nächstes Projekt dieses Bündnisses könnte eine Neuauflage des Volksbegehrens gegen den Flächenfraß sein, das beim ersten Anlauf am Bayerischen Verfassungsgerichtshof (BayVerfGH) gescheitert war. Die Verfassungsrichter hätten klare Hinweise gegeben, wie man ein solches Plebiszit verfassungsgemäß gestalten könne, sagte Hartmann. Daran habe man sich mit dem grünen Gesetzentwurf zur Begrenzung des täglichen Flächenverbrauchs auf fünf Hektar gehalten. Der erste Aufschlag für das Projekt werde ein parlamentarischer sein.

Den Wettbewerb mit CSU-Ministerpräsident Markus Söder um den besten Umwelt-, Arten- und Klimaschutz wollen die Grünen, die bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr zweitstärkste Kraft wurden, „sportlich“ sehen. Man befürchte, dass Söder nur eine Show biete, sagte Co-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze. Wenn es Söder mit der Energiewende und dem Klimaschutz ernst meine, könnte er ja die 10H-Abstandsregelung abschaffen, die den Ausbau der Windenergie im Freistaat zum Stillstand gebracht habe.

Hartmann machte sich über Söders Wertschätzung für seinen baden-württembergischen Amtskollegen Winfried Kretschmann (Grüne) lustig. Was Söder bei Kretschmann mache, zeige „Ansätze des Stalking“, sagte Hartmann.

Nach der Landtagswahl und dem Scheitern der Sondierungsgespräche mit der CSU hätten sich die Grünen als „führende Oppositionskraft“ profiliert, sagte Katharina Schulze. Mehr als ein Drittel aller Anträge im ersten Plenarjahr, sieben von 33 Gesetzentwürfen und 243 von 523 schriftlichen Anfragen seien auf das Konto der 38 grünen Landtagsabgeordneten gegangen.

Schulze lobte das „Zusammenstehen der Demokraten“ im bayerischen Parlament gegen die AfD, die sich als „rassistisch und rechtsextrem“ erwiesen habe. Ungeachtet des inhaltlichen Streits zwischen den Parteien seien sich alle anderen Fraktionen einig in der Abwehr von „Entgleisungen und Verschwörungstheorien“ von AfD-Seite, sagte Schulze.