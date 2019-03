Grüne: Milliarden fürs Klima, Familiengeld nicht für alle

Die Grünen gehen mit der Forderung nach zusätzlichen Milliardenausgaben für Klimaschutz, Bus und Bahn, Schulen, Hochschulen und Kinderkrippen in die Haushaltsberatungen im Landtag. Im Gegenzug soll das bayerische Familiengeld nicht mehr an alle Eltern mit kleinen Kindern ausbezahlt werden, sondern nur noch bis zu bestimmten Einkommensgrenzen. Die neuen staatlichen Kindergarten-Zuschüsse und das Landespflegegeld sollen entfallen - mit dem eingesparten Geld sollen der Kindergarten- und Krippenausbau, die Ausbildung von Erzieherinnen und der Ausbau von Pflegeplätzen und Pflegestützpunkten finanziert werden. Diese Eckpunkte ihres eigenen Haushaltsentwurfs stellten die Grünen am Dienstag in München vor.