Grüne kritisieren Söders „Mitteilungsbedürfnis“

Seit seinem Amtsantritt steigen die Beliebtheitswerte des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Nach Meinungsumfragen der „Augsburger Allgemeinen“ waren zum Zeitpunkt der vergangenen Landtagswahl im Oktober 2018 34,4 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden mit Söders Arbeit, ein Jahr später waren es 40,8 Prozent. Die haushaltspolitische Sprecherin der Grünen im bayerischen Landtag, Claudia Köhler, argwöhnt, dass dies auch mit der Flut von Gratulationsschreiben zu tun haben könnte, die Söder an inzwischen Hunderttausende von Bürgern versendet – letztlich auf deren Kosten.

Am heutigen Mittwoch wollen die Grünen das Thema bei der Debatte um den Nachtragshaushalt des Freistaats im Landtag zur Sprache bringen. Unter dem Posten „Mehrbedarf für die Erstellung und den Versand von Gratulationsschreiben des Herrn Ministerpräsidenten“ verbergen sich nach Angaben Köhlers unterm Strich knapp fünf Millionen Euro, die für Porto, Kommunikationsgeräte, Raummieten und ein Dienstfahrzeug ausgegeben werden – „ein ziemlicher Hammer“, so die Grünen-Abgeordnete.

Tatsächlich bekommen die Bürger des Freistaats Gratulationsschreiben. So erhielten alle Bayern zu ihrem 18. Geburtstag ein Glückwunschschreiben aus der Staatskanzlei. Mit der Dezemberabrechnung bedankte sich Söder bei allen Beschäftigten im öffentlichen Dienst Bayerns für ihren „wertvollen Beitrag“ und dafür, dass der Freistaat „glänzend“ dastehe.

„Da wird jeder nur denkbare Zugang zu den Bürgerinnen und Bürgern schamlos genutzt, um Werbung in eigener Sache zu machen“, ärgert sich die grüne Haushaltspolitikerin. Außerdem beschuldigt sie die Söder-Regierung der Täuschung. Noch vor wenigen Wochen habe die Staatskanzlei den Mehrbedarf für zusätzliche Geburtstags-Gratulationsschreiben an alle 18-Jährigen im Freistaat gegenüber dem „Spiegel“ auf lediglich 100 000 Euro pro Jahr beziffert. Die Landtags-Grünen sprechen von einem „überbordenden Mitteilungsbedürfnis des Ministerpräsidenten“, das den Landeshaushalt ungebührlich hoch belaste. Köhler fordert: „Statt in einseitige politische Kommunikation auf Steuerbürgerkosten sollten wir dieses Geld besser in echte politische Bildung investieren“.