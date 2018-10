Grüne Jugend will Bündnis jenseits von CSU und AfD

Der Nachwuchs der Grünen will trotz der Absage der Freien Wähler an einem Regierungsbündnis ohne CSU arbeiten. „Wir Grüne sollten, wenn möglich, über ein Bündnis jenseits von CSU und AfD verhandeln oder aber unsere Inhalte als führende Kraft der Opposition im Landtag vertreten“, erklärte der Sprecher der Grünen Jugend Bayern, Sebastian Hansen, am Sonntagabend in München. „Die Menschen in Bayern haben die Politik der CSU abgewählt. Es ist unklar, zu welcher Regierungsmehrheit es jetzt reichen wird. Das Wahlergebnis ist ein Auftrag für echte Veränderung, aber dies ist mit der CSU nicht zu machen.“

Crowdtangle zur Bayern-Wahl

Informationen des Landtags zur Bayern-Wahl

Informationen des Landeswahlleiters zur Bayern-Wahl

CSU-Wahlprogramm

SPD-Wahlprogramm

FDP-Wahlprogramm

Linke-Wahlprogramm

Grünen-Wahlprogramm

Freie Wähler-Wahlprogramm

AfD-Wahlprogramm

Das bayerische Wahlrecht