Grüne fordern von Staatsregierung konkrete Schritte für Klimaschutz

Die Grünen im bayerischen Landtag wollen ihre Zustimmung zu einer von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der schwarz-orangenen Regierungskoalition vorgeschlagenen Verfassungsänderung nicht ohne politische Gegenleistung erteilen. Wenn als Staatsziel der Klimaschutz zusätzlich in die Landesverfassung aufgenommen werden solle, dann müsse dies auch mit konkreten Maßnahmen hinterlegt werden, sagte der Vorsitzende der Landtagsgrünen Ludwig Hartmann am Mittwoch zum Start der Winterklausur seiner Fraktion in Regensburg.

Die von CSU und Freien Wählern geführte Staatsregierung hat dem Landtag bereits einen Gesetzentwurf zugeleitet, wonach der Klimaschutz als Ziel in den Artikel 141 der Bayerischen Verfassung aufgenommen werden soll. Eine Verfassungsänderung bedarf einer Zweidrittel-Mehrheit im Landtag – und der Zustimmung des Volkes in einer Volksabstimmung. Diese soll wegen des erheblichen Aufwands zusammen mit einer landesweiten Wahl stattfinden. Ministerpräsident Söder möchte die Ergänzung mit der Europawahl am 26. Mai zur Abstimmung vorzulegen.

CSU und Freie Wähler verfügen im Landesparlament nicht über die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit, sondern benötigen dafür die Zustimmung der Grünen (38 Abgeordnete) als zweitstärkste Fraktion und einer weiteren Oppositionskraft. Man habe sich mit der SPD, die über 22 Mandatsträger verfügt, darin abgesprochen, dass man Bedingungen für die Zustimmung zur Verfassungsergänzung stellen wolle, sagte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann. Damit es nicht nur bei einer „Worthülse“ bleibe, müsse es zu konkreten „Begleitmaßnahmen“ zum Klimaschutz kommen.

Unter dem Motto „Ein starkes Europa für eine gute Zukunft“ beraten die 38 bayerischen Grünen-Landtagsabgeordneten noch bis Freitag schwerpunktmäßig über europapolitische Fragen und Artenschutz.