Grüne attackieren bayerische Staatsregierung scharf

Wenn es einer Partei im Freistaat derzeit so richtig gut geht, dann den bayerischen Grünen. Aus der Landtagswahl im vergangenen Oktober gingen sie als zweitstärkste Kraft nach der CSU hervor. Seitdem ist ihre Mitgliederzahl um 2000 auf knapp 12 000 gestiegen.

Die Stimmung sei daher „sehr gut“ – ein „Wohlfühlparteitag“ werde die am kommenden Wochenende in Bad Windsheim stattfindende Delegiertenversammlung aber trotzdem nicht werden, sagte Landesvorsitzender Eike Hallitzky am Mittwoch in München.

Das mag auch ein wenig daran liegen, dass sich Hallitzky auf dem offiziell Landesdelegiertenkonferenz genannten Parteitag einer Wiederwahl stellen muss und mit dem oberbayerischen Sportfunktionär Beppo Brem (nicht zu verwechseln mit dem verstorbenen Schauspieler) einen durchaus ernstzunehmenden Gegenkandidaten hat.

Die bayerischen Grünen verfügen über eine Doppelspitze, bestehend aus einer Frau und einem Mann. Die Wahl des männlichen Vorsitzenden wurde wegen der Landtagswahl auf Anfang 2019 verschoben. Die Gegenkandidatur sei „ein Nachweis politischer Stärke und demokratischer Kultur“, sagte Hallitzky.

Was die Grünen in Bad Winds-heim zur neuen schwarz-orangen bayerischen Staatsregierung in etwa sagen werden, nahm Hallitzky schon vorweg. Außer Lippenbekenntnissen und rhetorischer Taktiererei von CSU und Freien Wählern sei bisher nichts passiert, die Zukunftsaufgaben würden vernachlässigt, weshalb die Bürger diese unter anderem mit dem am heutigen Donnerstag startenden Artenschutz-Volksbegehren selbst in die Hand nehmen müssten.

Die schwarz-orange Staatsregierung schweige zu den Inhalten und hoffe, dass die Bürger „wie sie selbst im Winterschlaf“ seien, sagte Hallitzky.

Hahn attackiert Manfred Weber

Die Bad Windsheimer Konferenz ist auch der Auftakt für den Europa-Wahlkampf der bayerischen Grünen. Dort wird daher auch die Spitzenkandidatin der Bundes-Grünen Ska Keller erwartet. Die bayerische Europa-Spitzenkandidatin Henrike Hahn attackierte den konservativen Spitzenmann Manfred Weber (CSU), dessen Partei nicht für einen klaren proeuropäischen Kurs stehe. In dem Leitantrag „Unsere Zukunft liegt in Europa“ heißt es, auch weite Teile der CSU-Führung seien „der Versuchung der Abschottung und der nationalen Alleingänge erlegen“. Die Kontrollen an der bayerisch-österreichischen Grenze seien „nicht nur überflüssig, sondern gegen die Idee der Europäischen Union gerichtet“. Der Erfolg der bayerischen Grenzpolizei sei mickrig.

Ein weiterer Leitantrag beschäftigt sich mit dem Klimawandel, der ein „radikales Umsteuern“ verlange. Hallitzky bot Wetten an, dass bis zum Ende der Legislaturperiode in Bayern (2023) auf den Autobahnen Deutschlands ein generelles Tempolimit herrschen werde. Er gehe allerdings keine Wette ein, dass dann Andreas Scheuer (CSU) noch Bundesverkehrsminister sei. Dessen Politik besteht darin, die von der Weltgesundheitsorganisation festgelegten Stockoxid-Grenzwerte zu bezweifeln anstatt diese umzusetzen, so der Grünen-Landesvorsitzende.