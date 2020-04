Größte Bodensee-Regatta abgesagt

Wegen der Corona-Krise fällt die größte Regatta am Bodensee ins Wasser. Wie der Lindauer Segler-Club am Mittwoch mitteilte, habe man sich für eine Absage der am 11. Juni geplanten „RUND UM“ entschieden. „Im Regattasport arbeiten die Segler auf den Schiffen dicht an dicht auf engstem Raum, die Ansteckungsgefahr wäre viel zu hoch“, sagte Wettfahrtleiter Joachim Holz. Außerdem sei wegen der Ausgangsbeschränkungen die Vorbereitungszeit für die Segler zu kurz. Ob und wann die Regatta nachgeholt wird, blieb zunächst offen. Die „RUND UM“ findet bereits seit 70 Jahren statt. Die diesjährige Absage ist die erste in der Geschichte der Kult-Regatta.

Lindauer Segler-Club