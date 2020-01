Gräber auf Schweinfurter Hauptfriedhof verwüstet

Unbekannte haben bis zu 20 Urnengräber auf dem Hauptfriedhof im unterfränkischen Schweinfurt beschädigt beziehungsweise verwüstet. Die Polizei sprach in einer Mitteilung am Mittwoch von „verabscheuungswürdigen“ Tätern. Diese hätten in der Zeit von Montagnachmittag bis zum Silvestermorgen Urnengräber in „frevelhafter Art und Weise“ verwüstet: So seien Grabsteine umgetreten, Holzkreuze herausgezogen, Blumen ausgerissen und Blumengestecke zerstört oder gar komplett gestohlen worden.

Ein 89-Jähriger hatte bemerkt, dass ein Blumenkranz am Grab seiner Ehefrau fehlte. Da die Friedhofsverwaltung erst mit allen Geschädigten sprechen muss, steht die Höhe des Sachschadens nach Polizeiangaben noch nicht fest.