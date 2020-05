Gottschalk feiert live in seinen 70. Geburtstag rein

Auch die reiche Stadt Friedrichshafen und ihre Bürger müssen sich als Folge der Coronakrise auf finanziell schwierige Zeiten einstellen. Das hat Oberbürgermeister Andreas Brand am Freitag bei einem Zwischenbericht zur Haushaltslage deutlich gemacht. Der OB sparte nicht mit Streichvorschlägen: Museumserweiterung verschieben, Karl-Olga-Haus länger nutzen, pauschale Vereinsförderung beenden. Zugleich betonte Brand, man wolle auch in Zukunft „in unserer Stadt das investieren, was nötig und sinnvoll ist“.