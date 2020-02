Goretzka-Einsatz für FC Bayern gegen Chelsea ungewiss

Zwei Jahre und zwei Monate nach der finalen Party in der „Etage eins“ wird Mitte März ein neuer Tanz- und Nachtclub in dem Gebäude in der Anton-Sommer-Straße 9 eröffnen. Die neuen Betreiber kommen aus Ulm – und haben möglicherweise einen ganz guten Zeitpunkt erwischt, um neuen Schwung ins Häfler Nachtleben zu bringen. Nimmt man die seit Monaten anhaltenden Diskussionen über „Friedhofshafen“ als Maßstab, müsste der Hunger nach einem neuen Club jedenfalls riesengroß sein.