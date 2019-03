Goretzka arbeitet am freien Tag der Kollegen fürs Comeback

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat beim FC Bayern München am eigentlich trainingsfreien Montag eine Sonderschicht eingelegt. Der Mittelfeldspieler absolvierte auf dem Vereinsgelände des deutschen Rekordmeisters eine individuelle Einheit. Goretzka hatte wegen Sprunggelenksproblemen beim 5:1 der Bayern am vergangenen Wochenende in Mönchengladbach gefehlt.

Goretzkas Ziel ist es, schnell in den Spielbetrieb und die Mannschaft zurückzukehren. Am Samstag empfangen die Bayern in der Bundesliga den VfL Wolfsburg. Vier Tage später findet in der Münchner Allianz Arena das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool statt. Dribblings, Tempoläufe, Passübungen und Torschuss standen nach Vereinsangaben am Montag auf Goretzkas Übungsplan.

