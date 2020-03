Goretzka appelliert: Nehmt offizielle Infos ernst

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat in der Coronavirus-Epidemie an die Gesellschaft appelliert. Statt um Tore, Punkte und Meisterschaften zu kämpfen, „kämpfen Mediziner für unsere Gesundheit. Lasst uns als Gesellschaft zusammen stehen und denen helfen, die Hilfe benötigen. Nehmt die offiziellen !! Infos der Städte ernst“, schrieb der Mittelfeldspieler des FC Bayern München in einem Sozialen Netzwerk. Am Sonntag zeigte er sich auf einem Foto im sonnigen München, eine Tasse in der einen und ein Buch in der anderen Hand. „Machen wir das Beste draus“, lautete sein Kommentar.

Auch Teamkollege Javi Martínez wandte sich an die Öffentlichkeit. „Derzeit gibt es jedoch wichtigere Themen für unsere Gesellschaft, daher müssen wir alle gemeinsam helfen, um das Virus zu bekämpfen. Bitte bleiben Sie ruhig und wann immer möglich zu Hause. Bis bald!“, ließ der Spanier verlauten. Beim FC Bayern hatten die Stars am Sonntag und Montag trainingsfrei, danach soll die Situation neu justiert werden.

