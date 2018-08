Golfclub bewässert nur bestimmte Flächen

Sattes Grün in brauner Ödnis: So wie der Platz des Golfclubs Schwanhof in der Oberpfalz dürften derzeit viele Golfplätze im Freistaat von oben aussehen. Der Betrieb in Luhe-Wildenau (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) bewässert wegen der anhaltenden Trockenheit derzeit nur die Abschläge und die Löcher, wie Geschäftsführer Detlef Hennings erklärte: „Wir sprengen nur die allernötigsten Spielflächen, wir wollen ja kein Wasser verschwenden. Alles andere stirbt ab.“ Der Club nutze einen eigenen Brunnen. Zuvor veröffentlichte die Zeitung „Der neue Tag“ ein Foto von dem Golfplatz aus der Vogelperspektive.

Im September und Oktober müssten die Spielflächen nachgesät werden, sagte Hennings. Er rechnet mit Kosten im fünfstelligen Bereich. Auch der Bayerische Golfverband berichtet, dass das Grün auf den Plätzen zunehmend austrockne. „Das ist ein großes Problem“, sagte eine Sprecherin. Viele Spieler weichen wegen der Hitze in den frühen Morgen und in die Abendstunden aus.

Golfclub Schwanhof