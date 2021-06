Golf-Turnier in München: Kaymer fällt zurück

An zehn Tagen durch elf Länder auf dem Balkan – mit Autos, die nicht mehr als 50 PS haben: An dieser abenteuerlichen Rallye über rund 4000 Kilometer nehmen neben vielen weiteren Teilnehmerns aus mehreren Nationen auch sechs junge Leute aus Bad Wurzach und Hauerz teil. Los geht es am 10. Juli, an den Autos schrauben sie dafür teilweise schon seit Januar herum.

Das „Rallyteam Bad Wurzach-Hauerz“ besteht aus Jan-Keven Rudhard (20 Jahre), Tamara Schuh (22), Tobias Kiebler (20), Felix Gründig (24), Axel Roggenkamp (24) und Stefan Sigg ...