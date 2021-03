Goldchance für Kombinierer: Langläuferinnen in der Staffel

Im dritten Wettbewerb bei der Heim-WM streben die deutschen Nordischen Kombinierer nach ihrer ersten Goldmedaille. Am Donnerstag (11.00 Uhr und 15.15 Uhr/ZDF und Eurosport) steht das Einzel mit einem Großschanzensprung und einem Zehn-Kilometer-Lauf auf dem Programm. Die Deutschen Eric Frenzel, Fabian Rießle und Vinzenz Geiger zählen zu den Medaillenanwärtern, die Topfavorit Jarl Magnus Riiber aus Norwegen herausfordern wollen. Die Langläuferinnen stehen in der Staffel über 4x5 Kilometer (13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) am Start. Für die Skispringer um Karl Geiger wartet auf der Großschanze (17.30 Uhr) die Qualifikation vor dem Einzel am Freitag.

