Gnabry will einen Titel: Trainingsstart unter Kovac

Neuzugang Serge Gnabry will mit dem FC Bayern München in dieser Saison „Minimum einen Titel“ gewinnen. „Der FC Bayern ist ein Verein, den jeder schon von Kindesbeinen kennt - ein Club mit riesen Erfolgen. Es ist eine Ehre für mich, für Bayern zu spielen“, sagte der 22-Jährige am Sonntag auf der Internetseite des Vereins. An diesem Montag nimmt das Ensemble von Neu-Trainer Niko Kovac das Training auf.

Der Meister hatte Gnabry bereits vor einem Jahr von Werder Bremen verpflichtet und dann für ein Jahr nach Hoffenheim ausgeliehen. Spekuliert wurde damals über eine Ablösesumme von acht Millionen Euro für den Olympia-Silbermedaillengewinner.

Im Saisonendspurt musste der U21-Europameister von 2017 nach einem Muskelbündelriss allerdings lange pausieren. Der frühere Profi vom FC Arsenal musste auch so die Chance verstreichen lassen, ein Kandidat für den WM-Kader zu werden.

Die WM-Spieler werden bei der ersten Bayern-Einheit unter Kovac nicht dabei sein. Bei der USA-Reise der Münchner vom 23. bis 30. Juli werden die meisten wieder zurück an Bord erwartet. Trainiert wird am Montag nicht-öffentlich im Leistungszentrum.

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Alle News FC Bayern

DFL-Mitteilung zum Supercup

DFL-Mitteilung zum Bundesliga-Start

Gnabry auf Bayern-Homepage