Gnabry vor Lyon-Spiel: „Wollen Beste in Europa sein“

Auch Olympique Lyon soll für den FC Bayern München nur eine weitere Durchgangsstation auf dem Weg ins Finale und zum Gewinn der Champions League sein. „Wir wollen die beste Mannschaft in Europa sein. Es wäre der krönende Abschluss einer super Saison“, sagte Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry vor dem Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr) in Lissabon. Die Bayern können nach dem Gewinn von Meisterschaft und DFB-Pokal bei dem Finalturnier in Portugal die Spielzeit mit dem Triple krönen.

„Das beste Team in Europa zu sein, ist ein riesiger Ansporn“, sagte Gnabry am Dienstag bei einer Video-Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining der Bayern im Estádio José Alvalade. Das 8:2 im Viertelfinale gegen den FC Barcelona habe für „große Euphorie“ gesorgt. „Das Spiel war ein Ausrufezeichen“, sagte der Außenstürmer.

Trotzdem werde die Partie gegen Favoritenschreck Lyon keinesfalls ein Selbstläufer. „Lyon ist defensiv eine sehr gute Mannschaft und wird uns vor Probleme stellen“, sagte Ganbry. „Wir müssen versuchen, unser Spiel durchzudrücken und von der ersten Minute an da zu sein wie gegen Barcelona.“

