Gleitschirmflieger stirbt bei Landung

Ein Gleitschirmflieger ist in Mittelfranken bei der Landung gestorben. Der Mann sei am Dienstagnachmittag aus zunächst ungeklärten Gründen auf ein Feld in Dittenheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) gestürzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Notarzt konnte den Gleitschirmflieger nicht mehr retten, er starb am Unfallort. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Vorfalls.

Mitteilung der Polizei