Unfreiwillig ist ein Gleitschirmflieger in den bayerischen Alpen in Baumkronen gelandet. Der 22-Jährige aus Norddeutschland war bei seinem Flug am Grasberg bei Garmisch-Partenkirchen in ein Luftloch geraten und abgestürzt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der Pilot wurde bei der Landung am Dienstag nicht verletzt, konnte deshalb auch selbst den Notruf absetzen und wurde schließlich von der Bergwacht befreit.