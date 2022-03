Gleitschirmflieger gerät in Stromleitung: Stromausfall

Ein Gleitschirmflieger ist im Allgäu in eine Stromleitung geraten und hat einen Stromausfall verursacht. Wie durch ein Wunder sei der Fluganfänger bei dem missglückten Manöver am Sonntag nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Beim Anflug auf einen Landeplatz in Blaichach im Landkreis Oberallgäu habe sich der 20 Jahre alte Mann verschätzt.

Er versuchte noch, mit seinem Schirm über die Starkstromleitungen zu fliegen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Mit einem lauten Knall und einem grellen Blitz wurden mehrere Leinen des Fluggerätes durchtrennt. In der Gemeinde fiel der Strom eine Stunde lang aus. Gegen den Piloten wird wegen einer „Ordnungswidrigkeit nach dem Luftverkehrsgesetz“ ermittelt.

