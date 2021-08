Bei einem Gleitschirmflug am Nebelhorn ist ein Paraglider in unwegsamem Gelände abgestürzt. Der 63-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ursache des Unglücks am Sonntagnachmittag war der Polizei zufolge ein Flugfehler. Der Sportler musste durch die Bergwacht Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) mit einem Rettungshubschrauber geborgen werden.

© dpa-infocom, dpa:210816-99-859116/2

Pressemitteilung der Polizei