Gleitschirm-Pilot gerät in Gewitterwolke

Ein Gleitschirm-Pilot aus der Nähe von München ist am Samstag in Österreich in ein Gewitter geraten und durch den Sog der Gewitterwolken Hunderte Meter in die Luft gezogen worden. Mehrere Menschen hätten den Vorfall gesehen und Alarm geschlagen, berichtete die Polizei in Oberösterreich am Samstagabend. Der Schirm des Mannes sei mehrmals eingeklappt, ehe er sich wieder entfaltete.

Der Mann sei nach dem Start auf dem 1004 Meter hohen Grünberg am Traunsee rasch auf 1300 bis 1500 Meter hoch gesogen und Richtung Traunsteingipfel nach Süden abgetrieben worden. In einer zweiten Gewitterwolke sei er dann acht Kilometer Richtung Westen gesogen worden. Er habe schließlich bei Altmünster auf der anderen Seite des Traunsees landen können. „Der Mann überstand die rund 40 sehr turbulenten Minuten ohne Verletzungen“, so die Polizei.

