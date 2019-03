Glauber will Blühstreifen-Netz: Zweiter Runder Tisch

Von Aalener Nachrichten

In einem Krematorium im Rinnener Sträßle ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Ein Zeuge meldete das Feuer laut Polizeibericht gegen 20.40 Uhr.

Als die ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Hall am Krematorium eintrafen, stand die Verbrennungseinheit bereits vollständig in Flammen. Ein Kühlraum, in dem rund 20 Verstorbene aufgebahrt waren, blieb hingegen von dem Feuer verschont.

Wie die Polizei weiter mitteilt, beträgt der Schaden rund 1,5 Millionen Euro.