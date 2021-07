Glauber: Konsequenzen aus Hochwasserkatastrophe ziehen

Nach den schweren Überschwemmungen in Südbayern hat Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) Konsequenzen für die künftige Umwelt- und Klimapolitik gefordert. „Das Thema Hochwasser braucht die größtmögliche Aufmerksamkeit. Wir werden die aktuellen Katastrophenereignisse genau analysieren und Schlussfolgerungen für Bayern ziehen“, erklärte Glauber am Sonntag bei einem Termin im Hochwassergebiet in Schönau am Königssee.

„Es ist ein Bild der Verwüstung. Unsere Gedanken sind bei den betroffenen Menschen. Ihnen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl“, sagte Glauber. Jetzt stehe die schnelle Unterstützung für die betroffenen Menschen im Vordergrund. Die verheerenden Ereignisse zeigten zudem: „Wir müssen das Thema Hochwasser und Sturzflut gerade angesichts des fortschreitenden Klimawandels sehr ernst nehmen.“

