Glauber: Einigung auf UN-Klimakonferenz ist starkes Signal

Nach der Einigung auf der UN-Klimakonferenz in Polen äußerte sich Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) zuversichtlich. „Diese internationale Vereinbarung ist ein starkes Signal für alle Staaten, jetzt beim Klimaschutz anzupacken“, teilte er am Sonntag mit. Er betonte auch die große Bedeutung des Klimaschutzes für Bayern. Bayern als starkes Industrieland hätte eine Vorbildfunktion, so Glauber.

Drei Jahre nach der historischen Einigung auf das Pariser Klimaabkommen hatten zuvor fast 200 Staaten gemeinsame Regeln für die praktische Umsetzung beschlossen. Ziel des Abkommens ist, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum Niveau des vorindustriellen Zeitalters zu begrenzen.