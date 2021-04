Glasner sieht keine Bayern-Schwäche

Trainer Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg kann trotz des Champions-League-Ausscheidens und der internen Konflikte beim FC Bayern München aktuell keine große Schwächung beim deutschen Rekordmeister erkennen. „Bayern München ist auf dem besten Weg zum neunten Titel in Serie. Sie sind sehr gut und sehr konstant. Sie haben so viel Erfahrung und so viele Weltmeister im Team. Und sie haben gerade auswärts bei Paris Saint-Germain gewonnen. Wenn man sie jetzt so mir nichts dir nichts schlagen könnte, hätten sie dort 5:0 oder 6:0 verloren“, sagte der Österreicher vor dem Auftritt der Bayern an diesem Samstag in Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky).

