Glühwein in der Spätsommer-Sonne

Glühwein bei Sonnenschein und fast 20 Grad: Bei spätsommerlichem Wetter ist am Donnerstag das Bayreuther Winterdorf eröffnet worden. Die Hütten erstrecken sich nach Angaben der Veranstalter auf einer Fläche von 580 Quadratmetern in der Innenstadt. Es sei wieder einmal der erste Weihnachtstreff „in ganz Deutschland und sicher auch in Europa“, sagten die Winterdorf-Chefs Dieter Reil und Max Vogel vorab laut Mitteilung. Bis zum 31. Dezember können Besucher in diesem Jahr 16 verschiedene Glühwein-, Punsch- und Getränkesorten probieren. Das Winterdorf öffnet seit 2004 jährlich seine Pforten.

