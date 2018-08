Glückloser Zocker rächt sich am Spielautomaten

Auf besonders drastische Weise hat ein glückloser Zocker in einer Spielhalle in Weiden seinen Frust abgelassen. Der 28-Jährige hatte nach Angaben der Polizei vom Dienstag am Vorabend den Spielautomaten mit jeder Menge Münzen gefüttert - der Erfolg blieb allerdings aus, das Gerät wollte partout keinen Gewinn ausspucken. Offenbar darüber verärgert, so die Polizei, ließ er daraufhin die Hosen runter und verrichtete auf dem Automaten sein großes Geschäft. „Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro, da das Bedienfeld und auch die Elektronik hierdurch unbrauchbar gemacht wurden“, heißt es nüchtern im Polizeibericht. Der Mann wurde angezeigt. Die Polizeibeamten waren auch noch am Dienstag fassungslos: „Was bewegt Leute bloß zu so einer Handlung…“