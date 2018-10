Gläubigerversammlung im Milliardenbetrugsfall P&R Container

Von

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es vor einem Lokal in der Unteren Hauptstraße in Tuttlingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen gekommen. Ein 25-jähriger Mann wurde dabei mehrfach geschlagen und getreten. Nach dem Streit soll der Geschädigte einen Unbeteiligten umgestoßen haben.

Anschließend flüchtete der 25-Jährige. Er konnte jedoch unmittelbar nach dem Vorfall von der Polizei vorläufig festgenommen werden.