Glätteunfälle auf Autobahn im Allgäu: 13 Fahrzeuge demoliert

Nach einem Hagelregen sind auf der Autobahn 7 im Allgäu mehrere Unfälle passiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden am Sonntagabend nahe Nesselwang innerhalb weniger Minuten 3 Menschen verletzt und 13 Fahrzeuge demoliert. Der Schaden belaufe sich auf rund 100 000 Euro.

Auslöser waren den Angaben zufolge zwei Autos, die getrennt voneinander auf der glatten Autobahn ins Schleudern geraten waren. Das eine landete im Straßengraben, das andere krachte in einen langsameren Wagen hinein. Danach kam es in beiden Fahrtrichtungen zu weiteren Unfällen. Erst am späten Abend war die A7 wieder frei befahrbar.

Wie ein Sprecher vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärte, ist Hagel mit Glätte auch Ende April „nichts Außergewöhnliches“. Hagel könne es das ganze Jahr über geben.

Pressemitteilung