Giraffe in Nürnberger Zoo eingeschläfert

Wegen einer schmerzhaften Fehlstellung am Hinterbein ist eine Giraffe im Nürnberger Tiergarten eingeschläfert worden. Netzgiraffe Lilli habe die Fehlstellung bereits seit ihrem ersten Lebensjahr gehabt, teilte der Zoo am Dienstag mit. Bis vor kurzem sei das Tier mit der Einschränkung gut zurecht gekommen - unter anderem dank Trainings. In den vergangenen Monaten habe sich die Situation aber so stark verschlechtert, dass die Giraffe kaum noch auftreten konnte und eine Schmerztherapie nicht mehr anschlug. Daher sei das 19 Jahre alte Tier getötet worden. Unter den 99 weiblichen Netzgiraffen in Europa war Lilli demnach die drittälteste. Sie hat drei Jungtiere aufgezogen.