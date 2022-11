Gikiewicz gibt Comeback in Augsburg - Sow ersetzt Kamada

Rafal Gikiewicz ist zurück im Tor des FC Augsburg. Der 35-jährige Pole steht nach einer schweren Oberschenkelprellung im Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt wieder in der Startelf. Der Torwart hatte sich am 2. Oktober beim 3:2 gegen den FC Schalke 04 verletzt und war danach von Tomas Koubek vertreten worden. Im defensiven Mittelfeld fehlen Elvis Rexhbecaj und Carlos Gruezo wegen Gelb-Sperren. Sie werden ersetzt durch Arne Maier und Julian Baumgartlinger, der sein Startelf-Debüt für die Augsburger gibt.

Europa-League-Sieger Frankfurt ersetzt im Vergleich zum 1:2 gegen Borussia Dortmund vor einer Woche im Mittelfeld den erkrankten Daichi Kamada durch Djibril Sow. In der Offensive setzt Trainer Oliver Glasner wie zuletzt auf Jesper Lindström, WM-Kandidat Mario Götze und Stoßstürmer Randal Kolo Muani.

