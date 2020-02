Gifte in der Bergluft

Im Gebirge ist die Luft nach allgemeiner Ansicht am saubersten. Unbelastet ist sie aber nach der Studie „PureAlps“ nicht. Seit 15 Jahren werden auf dem höchsten Berg Deutschlands, der Zugspitze, sowie am Sonnblick-Observatorium in den österreichischen Tauern Luftschadstoffe gemessen. Die Zwischenergebnisse zeigen: Die Konzentration verbotener Stoffe wie Lindan und Endosulfan ging zwar zurück, dafür werden mehr neuartige Stoffe und bedenkliche Ersatzstoffe für in Europa verbotene Chemikalien registriert.

Luftströmungen tragen schwer abbaubare Schadstoffe auch auf die höchsten Alpengipfel. Die kühleren Temperaturen in den Hochlagen wirken als „Kältefalle“. Die Alpen sind daher „unser Frühwarnsystem für globale Schadstoffe“, sagte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) bei der Vorstellung der Studie am Mittwoch in München. Durch das länderübergreifende Monitoring der Forschungsstationen auf 2650 und 3106 Metern Höhe könne man frühzeitig erkennen, bei welchen Stoffen Handlungsbedarf bestehe, so Glauber.

Zwar gingen die Luftkonzentrationen des Insektenvernichtungsmittels Endosulfan nach dem Verbot in der EU innerhalb der vergangenen 15 Jahre um 96 Prozent zurück. Auch für ein Drittel der Stoffe aus der Klasse Organochlorpestizide konnten seit 2006 „signifikante Abnahmen in den Luftkonzentrationen“ festgestellt werden, heißt es in der Studie, die das Bayerische Landesamt für Umwelt und das Umweltbundesamt Österreich veröffentlicht haben. Als „Problemfälle trotz internationaler Abkommen“ werden die hochgiftigen Dioxine bezeichnet, die bei chemischen Prozessen und Verbrennungen entstehen.

Durch den Einbau von Abgasfiltern in Müllverbrennungs- und Industrieanlagen wurden die Dioxinkonzentrationen in den Ballungsräumen zwar um 80 Prozent reduziert, in der Alpenluft wurden aber im Zeitraum 2006 bis 2018 erhebliche Schwankungen registriert. Die sind den Forschern bislang ein Rätsel. Im Regen und im Schnee wurden seit 2006 nur eine schwache Abnahme der Dioxin-Belastung festgestellt. Für die Belastungsspitzen, die in einzelnen Jahren vierfach über den üblichen Eintragungsraten liegen, gibt es ebenfalls keine Erklärung. Der Eintrag von Dioxinen und dioxinähnlichen Stoffen setze sich fort, wobei „keine Tendenz einer Abnahme sichtbar“ sei, heißt es in der Studie.

Weitere Schadstoffe, die zwar international reguliert sind, kommen an den Alpengipfeln dennoch in relativ hoher Konzentration an, ist der Studie zu entnehmen. Es sollte geklärt werden, wo die Quellen dieser Schadstoffe liegen, fordern die Studienverfasser. Viele Stoffe, die auf der Zugspitze und am Hohen Sonnblick gemessen werden, zeigten keine klare Tendenz wie etwa die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe. Einige dieser Stoffe nähmen deutlich ab, andere stagnierten oder legten sogar zu.

Als ein Problemfall wird Octachlorstyrol (OCS) aus der Gruppe der Organochlorpestizide identifiziert – ein Stoff, der nicht reguliert ist. Von 2006 bis 2017 zeigte OCS eine signifikante Zunahme in der Luft um 30 Prozent. Besonders auffällig unter den neuartigen Stoffen ist Decabromdiphenylethan, das als Flammschutzmittel verwendet wird und an der Zugspitze die 3,5-fache Konzentration des früheren Flammschutzmittels DecaBDE erreicht.

Nicht alle diese Stoffe sind gleich schädlich für Mensch und Umwelt. Als besonders kritisch gelten Stoffe, die langlebig, giftig und schwer abbaubar sind und sich in lebenden Organismen ansammeln. Diese Substanzen werden unter dem Begriff „PBT-Stoffe“ geführt. Von allen Chemikalien werden mehr als 2000 dieser Kategorie zugerechnet. Davon werden pro Jahr mehrere Millionen Tonnen produziert. Aufgrund ihrer Langlebigkeit und des atmosphärischen Ferntransports erreichen diese Stoffe auch die entlegensten Gebiete wie die Hochlagen der Alpen.

In einem vor Kurzem gestarteten Projekt „Optimon“ werden die Messungen fortgesetzt, sagte Glauber. In einem weiteren Projekt werden Auswirkungen chemischer Schadstoffe auf Insekten im Alpenraum erfasst.