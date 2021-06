Gift-Zimtschnecke: Mann wegen versuchten Mordes vor Gericht

Hagelkörner mit zum Teil mehreren Zentimetern Durchmesser haben am Dienstagabend in den Weinbergen zwischen Immenstaad und Meersburg möglicherweise schwere Schäden verursacht. „Das war richtig heftig“, sagt Karl Megerle, Vorsitzender des Winzervereins Hagnau.

Wie stark der Schaden im Weinbau sein wird, ist am Tag nach dem schweren Unwetter zwar noch nicht abschätzbar, doch: „So ein Hagel bleibt nie ohne Folgen. Momentan sind wir aber noch in der Findungsphase“, sagt Megerle am frühen Mittwochnachmittag.