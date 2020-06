Gewitter und Starkregen in Bayern

Der Donnerstag beginnt in weiten Teilen Bayerns bewölkt. In Franken und Schwaben kann es bereits am Vormittag regnen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 19 Grad in der Rhön und 25 Grad an der niederbayerischen Donau. Ab Mittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) einzelne starke Gewitter und Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. Lokal können noch stärkerer Regen, Hagel und Sturmböen mit bis zu 75 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen werden, so der DWD.

In der Nacht zum Freitag lassen die Gewitter nach, es bleibt aber regnerisch. Am Freitag wird es mit 11 bis 17 Grad kühler. Es bleibt meist bewölkt, in ganz Bayern sind Regenschauer möglich.