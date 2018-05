Gewitter und Regen: trübe Pfingsttage in Bayern

An Pfingsten zeigt sich das Wetter im Freistaat von zwei Seiten: Im Norden Bayerns können sich die Menschen über sonnige und trockene Stunden freuen. Im Süden sind bei Regen und Gewitter eher Schirm und Jacke gefragt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Donnerstag startet das Pfingstwochenende mit Temperaturen um die 20 Grad - in Bamberg, Nürnberg und Würzburg. Im Süden besteht vereinzelt die Gefahr von Starkregen. Dort kühlt es nach Gewittern ab.

Der Sonntag wird eher wechselhaft. Bei 17 Grad in Kempten und 19 Grad in München sind laut den Experten vor allem im Süden wieder kräftige Gewitter möglich. Von Hof bis Berchtesgaden wird es eher bewölkt. Es bleibt aber weitgehend trocken - und am Montag scheint die Sonne wieder länger. „Der beste Tag für den Pfingstausflug ist der Montag“, sagte ein Meteorologe am Donnerstag. Im Norden Bayerns ist ab und zu auch blauer Himmel zu sehen - deutlich wärmer als 20 Grad wird es aber nicht.

Wenig Änderung bringt die neue Woche: Sonne satt gibt es vorerst nicht mehr. „Die Temperaturen steigen aber wieder etwas an“, so der DWD-Experte. Schauer und Gewitter sind jedoch örtlich weiterhin möglich.

Deutscher Wetterdienst