Gewinsel aus dem Anhänger: Polizisten finden 17 Hundewelpen

Von Deutsche Presse-Agentur

Quizmoderator Günther Jauch ist wegen einer Geldbuße deutschlandweit von der bayerischen Polizei gesucht worden. "Ich bin in Bayern mal zu schnell gefahren", erzählte der 64-Jährige in der am Montagabend ausgestrahlten Folge der RTL-Quizsendung "Wer wird Millionär?" über den Vorfall, der "gar nicht so lange her" sei. "Bußgeld: 15 Euro. Dann haben die mir das nach Hause geschickt. Ich war aber umgezogen. Die Adresse stimmte einfach nicht mehr. Und zwar schon länger umgezogen.