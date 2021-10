Gewinner des Kunstpreises: Auszeichnung für Kulturtalente

Ein Künstler, der Tatorte detailgetreu nachbaut, ein Glaskünstler von Weltrang sowie musikalische und schauspielerische Talente: Eine Jury hat unter Leitung des Kunstministeriums die Preisträger für den Bayerischen Kulturpreis in der Sparte Kunst ausgewählt, wie das Bayernwerk zusammen mit dem Bayerischen Kunstministerium am Freitag mitteilte.

Der bildende Künstler Thomas Demand inszenierte beispielsweise mit einem exakten Nachbau aus Papier und Pappe das Hotelzimmer des Moskauer Flughafens, in dem Edward Snowden wohnte, bevor er in Russland Asyl erhielt. Das Ehepaar Gretel und Erwin Eisch ist vor allem für seine Glaskunst bekannt. Schauspielerin Luisa Wöllisch spielte die Hauptrolle in dem Kinohit „Die Goldfische“ und der Liedermacher und Kabarettist Wolfgang Buck pflegt die fränkische Mundart. Domkapellmeister Reinhard Kammler erhält für seine musikalischen Leistungen ebenfalls das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro.

Die Preisverleihung soll am 28. Oktober in den Münchner Eisbachstudios stattfinden. Es findet zudem eine Übertragung per Live-Stream und in mehreren lokalen Sendeanstalten statt.

