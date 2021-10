Gewalttat am Augsburger Bahnhof: Helfer wird selbst Opfer

Er wollte einer Frau bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit drei Männern am Augsburger Hauptbahnhof zu Hilfe eilen - dabei ist ein 38-Jähriger selbst ins Gleisbett gestoßen worden. Beim Sturz sei er verletzt worden, teilte die Bundespolizei am Mittwoch in Nürnberg mit.

Der Helfer hatte demnach den Vorfall zwischen den Männern und der Frau beobachtet und war unverzüglich eingeschritten. Die Täter und auch die Frau verließen den Bahnhof nach der Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag den Angaben zufolge, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Alle vier sind bisher unbekannt. Zur Tatzeit herrschte am Bahnhof kein Zugverkehr.

