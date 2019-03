Gewalttäter erneut aus Psychiatrie geflohen

Zum zweiten Mal ist ein verurteilter Gewalttäter aus einem Krankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie ausgebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, floh der Mann am Sonntagabend aus dem Bezirkskrankenhaus in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart). Dort war der 37-Jährige unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung in der geschlossenen Abteilung untergebracht.

Schon Mitte Februar war er ausgebrochen, erst nach knapp drei Wochen fasste ihn die Polizei im Keller eines Würzburger Wohnhauses. Beim ersten Mal war der Mann während eines Arbeitseinsatzes getürmt. Dieses Mal brach er ein Fenster in einem Aufenthaltsraum auf. Zwei weitere Männer versuchten ebenfalls zu fliehen, wurden aber vom Klinikpersonal festgehalten.

Polizei-Pressemitteilung vom 19.03.2019

Polizei-Pressemitteilung zur Festnahme am 06.03.2019

Polizei-Pressemitteilung vom 15.02.2019 zur ersten Flucht