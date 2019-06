Gewaltsamer Ehestreit eskaliert: Frau festgenommen

Nach einem gewaltsamen Ehestreit hat die Polizei eine junge Frau festgenommen. Die 25-Jährige soll ihren ein Jahr älteren Mann mit einer Stichwaffe verletzt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er hatte am Vorabend die Beamten gerufen und mitgeteilt, seine getrennt von ihm lebende Frau habe ihn in seiner Wohnung angegriffen. Sie kam vorübergehend in ein Krankenhaus, später stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen die Frau. Die Ermittlungen sollen nach Polizeiangaben klären, wie die jeweiligen Verletzungen zustande kamen.