Gewalt gegen Polizisten in Bayern nimmt zu

Obwohl es im vergangenen Jahr kaum Großveranstaltungen wie Volksfeste und Fußballspiele gegeben hat, ist die Zahl der Fälle von verbaler und körperlicher Gewalt gegen Polizeibeamte deutlich angestiegen. Insgesamt seien im Vorjahr 8587 solcher Straftaten registriert worden und damit 628 mehr als 2019, teilte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in Nürnberg mit.

Darunter waren 4746 Vorfälle, in denen körperliche Gewalt gegen die Beamten angewandt worden sei, sagte Herrmann – ein Plus von 245 Fällen. Sechs Attacken wurden juris-tisch als versuchte Tötungsdelikte bewertet (plus drei gegenüber 2019). In neun Fällen waren scharfe Schusswaffen, in 114 Fällen andere Werkzeuge wie Hieb- und Stichwaffen, Pyrotechnik, Reizgas und Kraftfahrzeuge im Spiel. Die Statistik für 2020 listet 2809 verletzte Polizeibeamte auf (plus 210 gegenüber 2019), davon mussten 17 stationär behandelt werden. Die Attacken führten zu 3242 ausgefallenen Diensttagen.

Eine Strafverfolgungsstatistik, die Auskunft über die einschlägigen Verurteilungen gibt, liegt nach Angaben von Justizminister Georg Eisenreich (CSU) für 2020 noch nicht vor. 2019 wurden 875 Personen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt, weitere 1275 wegen tätlicher Angriffe auf diese. 52 Verurteilungen bezogen sich auf Angriffe auf Feuerwehrleute und Rettungspersonal. Der Strafrahmen für solche Delikte wurde 2017 auf drei Monate bis zu fünf Jahren heraufgesetzt. Die Fallzahlen bewiesen, dass die Strafverschärfungen notwendig gewesen seien, sagte Eisenreich.

Ursache der gesteigerten Aggressivität gegen Ordnungshüter sind nach den Worten Herrmanns auch die Kontaktverbote nach der Infektionsschutzmaßnahmenverordung, welche die Polizei durchzusetzen hat. Bei 3,4 Millionen einschlägiger Kontrollen seien im Vorjahr 165 000 Verwarnungen ausgesprochen worden. Wie aggressiv die Stimmung mittlerweile ist, zeige ein Vorfall im Englischen Garten in München, bei welchem sich eine große Zahl von Menschen gegen Polizeibeamte wandte, die eigentlich wegen einer sexuellen Nötigung in den Park gerufen worden waren. Im Zuge der Eskalation wurden 19 Beamte verletzt – „völlig unakzeptabel“ nannte der Innenminister das Geschehen.

Im März 2020 wurde in Bayern der Aktionsplan „Gewalt gegen Einsatzkräfte – Täter verfolgen, Helfer schützen“ gestartet. Besonders schwerwiegende oder öffentlichkeitswirksame Taten zu Lasten von Polizisten und anderen Einsatzkräften werden von besonderen Ansprechpartnern bei Polizei und Staatsanwaltschaften identifiziert und beschleunigt bearbeitet. Die Polizei soll den Vorgang möglichst schon 14 Tage nach der Tat an die zuständige Staatsanwaltschaft abgeben. Auch die Staatsanwaltschaft bearbeitet den Fall beschleunigt, um das Ziel „Strafe folgt auf dem Fuße“ umzusetzen, sagte Eisenreich. Seit Ende 2020 wird das Sonderrecht für Straftaten gegen Polizeibeamte bayernweit umgesetzt. Auch die Bundespolizei nimmt daran teil.

Der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Jürgen Köhnlein zeigt sich erschüttert über die Zahlen. Dem neuen Höchststand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2010 müsse jetzt eine Trendwende folgen, so Köhnlein: „Dass mittlerweile jede zweite Einsatzkraft der bayerischen Polizei einmal im Jahr diese Gewalterfahrungen machen muss, ist nicht hinnehmbar.“ Es fehle jedes Verständnis dafür, dass sich umherstehende und zunächst unbeteiligte Personen mit anderen Angreifern gegen die Polizei verbünden. Insbesondere die tumultartigen Übergriffe auf Einsatzkräfte im Englischen Garten in München vor wenigen Tagen verdeutlichten diese Fehlentwicklung, so der Polizeigewerkschafter. Niemand dürfe einen Polizisten verletzen, nur weil seine normale Lebensweise wegen Corona eingeschränkt ist.