Getreidedieb erntet Weizenfeld ab

Diebesfahrt mit schwerem Gerät: Ein Unbekannter hat im unterfränkischen Geldersheim (Landkreis Schweinfurt) ein Weizenfeld abgeerntet. Dadurch entstand dem betroffenen Bauern ein Schaden von mindestens 1500 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Täter soll das etwa ein Hektar große Stück eines Ackers am Sonntagabend abgeerntet haben - vermutlich zwischen 20.00 und 22.00 Uhr. In dem Zeitraum wurde dort ein „fremder Mähdrescherfahrer“ gesehen - ob er etwas damit zu tun hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei erhofft sich weitere Hinweise zu dem Getreidedieb.