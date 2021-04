Urteil im Prozess um tote 19-Jährige erwartet

Im Prozess um den Tod einer jungen Frau bei Aschaffenburg und die gefährliche Messerattacke auf ihren Freund will der Verteidiger an diesem Donnerstag sein Plädoyer halten. Womöglich ergeht noch am selben Tag das Urteil des Landgerichts Aschaffenburg. Angeklagt ist ein 46-jähriger Syrer wegen Mordes und Mordversuchs, der Vater der Toten.

Dass der Mann seine 19 Jahre alte Tochter im Mai 2017 umgebracht hat, weil er ihre Lebensweise nicht akzeptierte, ist für die Staatsanwaltschaft nicht zweifelsfrei bewiesen. „Es ist natürlich höchst bedauerlich, wenn hier der Tod eines Mädchens (...) ungesühnt bleibt“, hatte der Anklagevertreter am Mittwoch in seinem rund eineinhalb stündigen Plädoyer gesagt.

Im Mai 2017 war die Jugendliche nach ihrer Berufsschule in Aschaffenburg verschwunden. Spaziergänger fanden ihre Leiche erst im Dezember 2018 in einem nahen Wald: Verscharrt in einem Betonschacht, oben drauf ein schwerer Deckel. Todesursache, Todeszeitpunkt und Tatort sind unklar. Der Angeklagte hatte sich im Prozess nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Den Mordversuch und die gefährliche Körperverletzung des Freundes der jungen Frau im Juni 2017 sieht der Oberstaatsanwalt aber als erwiesen an. „Dem Angeklagten war die Beziehung zuwider.“ Für die Messerattacke auf den damals 23-Jährigen soll der Mann daher elf Jahre ins Gefängnis.

Der Angeklagte war 2015 mit zwei von seinen Kindern nach Deutschland gekommen. Seine jugendliche Tochter lebte sich schnell ein, agierte weltoffen. Ihrem konservativ eingestellten Vater soll das laut mehrerer Zeugen nicht gepasst haben. Immer wieder soll er die Schülerin geschlagen haben. Dafür war er auch rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Auch soll er seiner Tochter mehrfach mit dem Tod gedroht haben - aber dies ist laut Oberstaatsanwalt kein Beweis für seine Schuld an ihrem Tod.

