Gesundheitliche Probleme am Steuer: Mann stirbt bei Unfall

Im oberpfälzischen Erbendorf ist ein 72-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Grund für den Unfall am Montag war nach bisherigen Erkenntnissen eine medizinische Ursache. Nähere Angaben machte die Polizei in Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) nicht. Der Mann sei mit seinem Wagen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit dem Baum kollidiert. Dabei sei er im Auto eingeklemmt worden. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde der 72-Jährige geborgen. Der Notarzt habe aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können.