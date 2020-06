Gesuchter Mann macht mit Schüssen auf sich aufmerksam

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat mit einer Luftdruckpistole aus einem Fenster in Nürnberg geschossen und damit auf sich aufmerksam gemacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stellten die alarmierten Beamten vor Ort fest, dass der 34 Jahre alte Schütze bereits wegen Diebstahls gesucht wurde und eine Haftstrafe abzusitzen hatte. Sie nahmen den Mann am Donnerstagabend fest.

In der Wohnung, aus der der Mann geschossen hatte, fanden die Beamten zahlreiche Luftdruck- und Schreckschusswaffen, mehrere Kampf- und Einhandmesser sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Beamten prüfen nun, ob der 52 Jahre alte Inhaber der Wohnung, bei dem der Schütze laut Polizei zu Gast war, eine Erlaubnis für den Besitz der Waffen vorweisen kann. Gegen den Mann wird außerdem wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

Mitteilung der Polizei